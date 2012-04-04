Рерайт на тему "пластиковые окна"

Нужен рерайт по теме «пластиковые окна» и небольшое форматирование для улучшения читабельности. Рерайт не обязательно очень качественный. Материалы для рерайта собраны на сайте под управлением joomla, всего 10 страниц, 30000 символов. Слишком длинные страницы можно укоротить, так что в итоге должно получиться около 20000 символов. Я предоставляю рерайтеру пароли от админки, рерайтер переписывает, визуально улучшает и сохраняет статьи. Визуального улучшения достаточно самого простого — выделение жирным подзаголовков, оформление списков, возможно вставка картинок по теме. Редактор tinymce. Срок — день. Оплата wmr.