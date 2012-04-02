Работа для юристов: ответы на вопросы посетителей

КопирайтингЗакрыт4 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо дать юридически грамотные ответы на вопросы пользователей (есть база вопросов + ежедневные поступления). Все области права (семейное, жилищное, ЗПП, уголовное и прочее) Объем — порядка 5000 шт. + ежедневное поступление порядка 50 шт. Размер ответа — от 500 символов. Работа носит регулярный характер, однако на 5000 вопросов надо ответить очень быстро. Фиксированная цена — 20 рублей за ответ. Нужно сделать очень быстро, возьму несколько толковых исполнителей.

12 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Статьи о финансах в мире и финансовой грамотности

    $50

    Компании, специализирующейся на доверительном управлении, требуется автор статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, личных финансов, финансовых событий в мире и т.д. Пример: тематика портала http://www.financialfamily.ru Первый разовый заказ - около 10 статей, затем по 1-2 в ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • СЕО-статьи, срочно

    Товарищи, выручайте! Куча работы, не успеваю выполнить заказ. Очень срочно нужны статьи. Общий объем около 30 тыс симв. Ключи предоставлю. Уникальность 98-100%. Оплата после принятия статей заказчиком и внесения правок (если понадобится). Оплату я гарантирую. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья о фирме

    $50

    Нам нужен текст качественный. Копирайт не рерайтинг. Вот ссылки что нравится: http://hh.ru/employer/1304 Текст О компании Нужно тысячи 4 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание описаний для каталогов

    $500

    Здравствуйте! Ищем копирайтера для написания описаний для каталогов. Есть список каталогов в котором указаны объемы анонса и полного описания компании. Постановщик задачи предоставит вам файл "База каталогов", в котором представлена подборка каталогов с примечаниями. Для тех каталогов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Краткие описания для предметов садовой мебели

    Здравствуйте! Есть несколько десятков фотографий различной деревянной мебели (в основном, дубовой). Необходимо придумать краткие (~500 знаков) описания к каждой фотографии. Сами фото можно скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/677304/fotki.rar Жду ваших предложений по цене и срокам. Всем заранее признателен за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отзывы для сайта

    На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов. Нужно имя и сам отзыв, отзыв не большой буквально 150 символов. Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад