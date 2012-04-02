Работа для юристов: ответы на вопросы посетителей

Здравствуйте! Необходимо дать юридически грамотные ответы на вопросы пользователей (есть база вопросов + ежедневные поступления). Все области права (семейное, жилищное, ЗПП, уголовное и прочее) Объем — порядка 5000 шт. + ежедневное поступление порядка 50 шт. Размер ответа — от 500 символов. Работа носит регулярный характер, однако на 5000 вопросов надо ответить очень быстро. Фиксированная цена — 20 рублей за ответ. Нужно сделать очень быстро, возьму несколько толковых исполнителей.