Краткие описания для предметов садовой мебели

КопирайтингЗавершен8 заявок161 просмотр
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Здравствуйте!

Есть несколько десятков фотографий различной деревянной мебели (в основном, дубовой). Необходимо придумать краткие (~500 знаков) описания к каждой фотографии. Сами фото можно скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/677304/fotki.rar Жду ваших предложений по цене и срокам.

Всем заранее признателен за внимание.

12 лет назад
for93t
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 минут назад
12 лет назад
$60
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Еленой. Все сделано строго в оговоренные сроки. Качество текстов высокое, при более чем адекватной цене. С удовольствием ставлю заслуженную высшую оценку. Спасибо за работу!
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием! Чёткая постановка задачи, тактичное деловое общение, быстрая оплата. Рекоменую!
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