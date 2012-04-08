Рерайт статей об онлайн игре Травиан

$50
КопирайтингЗавершен18 заявок202 просмотра
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Нужно сделать рерайт статей об онлайн игре Травиан. ~5000 слов (28500 знаков без пробелов).

Качество буду оценивать Advego Plagiatus - не меньше 80% уникальность.

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12 лет назад
drugger
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumpost
Руслан 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена хорошо и в срок. Очень доволен
Прекрасный заказчик.Оплата моментальная.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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