Рерайт книги

сколько будет стоить с учетом того, что в каждой задаче нужно немного изменить условие( Например, была сила 100Н, стала 150)

и изменить сам текст, но оставить смысл

грубо говоря из учебника нужно сделать методичку

страницы с 51 по 70

есть вордовский вариант -только в вордовском они немного поплыть могли, сверяйтесь с оригиналом -в djvu