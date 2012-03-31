Рерайт книги

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сколько будет стоить с учетом того, что в каждой задаче нужно немного изменить условие( Например, была сила 100Н, стала 150)

и изменить сам текст, но оставить смысл

грубо говоря из учебника нужно сделать методичку

страницы с 51 по 70

есть вордовский вариант -только в вордовском они немного поплыть могли, сверяйтесь с оригиналом -в djvu

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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