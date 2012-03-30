Подправить текст, поставить ссылки

Нужно на 14 страницах сайта вставить в тексты ключевик и сделать его ссылкой на определённую внутреннию страницу.

CMS с графическим редактором есть.

Почему связанное с копирайтом. Нужно чтоб это корректно вписалось смысл статьи или текста. Т.е. написав новое предложение или перефразировав существующие с применением ключевика.

Цена: предлагайте

Сроки: 2 дня