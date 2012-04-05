Серия статей для блога о красоте и здоровье

Добрый день! нужен человек который сможет грамотно и понятно написать о форекс. нужно будет 15 статей по 3 тыс символов. оплата 1$ = 1 тыс знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо подготовить серию статей (первоначально 4 статьи) для блога
«Здоровье - мудрых гонорар» адрес www.adzurro.ru
Тематика: Здоровье, его сохранение собственными силами. Лечение некоторых заболеваний народными средствами, самомассажем. Обращение к древним методикам лечения. Натуральные средства по уходу за кожей, ногтями. Волосами.
2. Список статей и ключевых слов
№1 . Медовый массаж для лифтинга. Ключевые слова: медовый массаж; медовый лифтинг
№2. Чем полезна куркума. Ключевые слова: куркума; полезна (полезная) куркума
№3. Творог тофу. Ключевые слова: тофу; творог тофу.
№4. Маски для увядающей кожи. Ключевые слова: увядающая кожа, маски для увядающей кожи.
3. Технические требования
Объем каждой статьи 1800-2300 знаков без пробелов.
Общий объем ключевых слов не должен превышать 5% от полного объема текста.
Уникальность текста по Advego plagiatus не ниже 90%. То есть возможен глубокий рерайт, имеющихся в распоряжении исполнителя материалов.
Статья должна начинаться и заканчиваться предложениями, содержащими ключевую фразу.
Статьи №2 и № 3 должны содержать 1-2 рецепта.
Статья №4 должна содержать 3-4 рецепта или более, если мало общего текста.
4. Порядок приема и оплаты работ.
После написания всего объема статей их необходимо выслать на e-mail заказчику. Проверка присланных статей осуществляется в течение 2-х календарных дней (возможно 1), после чего статьи возвращаются на доработку с указанием недочетов или (если не выявлено таковых) оплачиваются заказчиком. Статьи должны предаваться заказчику в виде прикрепленных файлов (документ word ) Названия фалов должно совпадать с названием статей. В теме письма необходимо указать: Статьи для блога «Здоровье-мудрых гонорар». В тексте письма указать кошелек WMR , Яндекс деньги, или РБК-мани для получения оплаты. На выбор.
Это первые 4 статьи из предполагаемой серии 20 статей. При обоюдной симпатии заказ будет расширен.
Контакт заказчика:
Скайп sopfi57
Почта [email protected]
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