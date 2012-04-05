Серия статей для блога о красоте и здоровье

КопирайтингЗавершен10 заявок301 просмотр
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1. Необходимо подготовить серию статей (первоначально 4 статьи) для блога

«Здоровье - мудрых гонорар» адрес www.adzurro.ru

Тематика: Здоровье, его сохранение собственными силами. Лечение некоторых заболеваний народными средствами, самомассажем. Обращение к древним методикам лечения. Натуральные средства по уходу за кожей, ногтями. Волосами.

2. Список статей и ключевых слов

№1 . Медовый массаж для лифтинга. Ключевые слова: медовый массаж; медовый лифтинг

№2. Чем полезна куркума. Ключевые слова: куркума; полезна (полезная) куркума

№3. Творог тофу. Ключевые слова: тофу; творог тофу.

№4. Маски для увядающей кожи. Ключевые слова: увядающая кожа, маски для увядающей кожи.

3. Технические требования

Объем каждой статьи 1800-2300 знаков без пробелов.

Общий объем ключевых слов не должен превышать 5% от полного объема текста.

Уникальность текста по Advego plagiatus не ниже 90%. То есть возможен глубокий рерайт, имеющихся в распоряжении исполнителя материалов.

Статья должна начинаться и заканчиваться предложениями, содержащими ключевую фразу.

Статьи №2 и № 3 должны содержать 1-2 рецепта.

Статья №4 должна содержать 3-4 рецепта или более, если мало общего текста.

4. Порядок приема и оплаты работ.

После написания всего объема статей их необходимо выслать на e-mail заказчику. Проверка присланных статей осуществляется в течение 2-х календарных дней (возможно 1), после чего статьи возвращаются на доработку с указанием недочетов или (если не выявлено таковых) оплачиваются заказчиком. Статьи должны предаваться заказчику в виде прикрепленных файлов (документ word ) Названия фалов должно совпадать с названием статей. В теме письма необходимо указать: Статьи для блога «Здоровье-мудрых гонорар». В тексте письма указать кошелек WMR , Яндекс деньги, или РБК-мани для получения оплаты. На выбор.

Это первые 4 статьи из предполагаемой серии 20 статей. При обоюдной симпатии заказ будет расширен.

Контакт заказчика:

Скайп sopfi57

Почта [email protected]

12 лет назад
adzurro
Любовь 
66 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
12 лет назад
$20
3 дня
Задание выполнено четко в оговоренные сроки. Доработка была минимальная, что значительно сэкономило время. Тексты интересные и грамотные. Надеюсь продолжить сотрудничество.
Любовь, большое спасибо за сотрудничество! Было очень интересно выполнять задание по Вашему проекту! Особенно хочу отметить корректное сопровождение на протяжение всего проекта, быструю проверку и оплату! Буду рада оказаться Вам полезной еще раз!
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