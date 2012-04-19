Блок мед. статей. Персонально для Хоруженко Марины

Ищу грамотного и ответственного копирайтера для написания серии обзоров аудиотехники на свой сайт. Обзоры в основном будут на тему автомобильной звуковой аппаратуры. Требуется написать 5 статей объемом в 5000-6000 символов каждая. Интересуют сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание статей для медицинского сайта.
Задание передано исполнителю персонально.
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