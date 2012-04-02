Требуется написание серии обзоров аудиотехники

$50
КопирайтингЗавершен3 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу грамотного и ответственного копирайтера для написания серии обзоров аудиотехники на свой сайт.

Обзоры в основном будут на тему автомобильной звуковой аппаратуры.

Требуется написать 5 статей объемом в 5000-6000 символов каждая.

Интересуют сроки и стоимость.

12 лет назад
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nola
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мировой заказчик, лёгкий и приятный в общении. Требования формулирует настолько чётко и разумно, что никаких вопросов не остаётся - только лишь желание как можно быстрее и точнее выполнить заказ. Здорово начинать работу в интернете с такого знакомства. Благодарна вам, Андрей, что дали возможность попробовать себя в интересном деле :)