Блок мед. статей. Персонально для Титовой В.

КопирайтингЗавершен1 заявка141 просмотр
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Написание мед. статей.

Задание передано автору.

12 лет назад
Pit246
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$88
5 дней
Статьи написаны вовремя. Учтены требования ТЗ. Корректировка не требовалась. Спасибо, Валентина.
Очень приятно работать с Валерием! Честный, добросовестный заказчик, четко поставленные задачи, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничать.
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