Написать 105 статей для miralinks. Магазин посуды.

Я предоставлю все имеющиеся чертежи и картинки и видео. По ним надо написать инструкцию по сборке и монтажу. Продукция: металлическая мебель (верстак, тумба, стеллаж, шкаф) Инструкция должна содержать текст и картинки (картинки в любом стиле). Срок ...
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Написать 105 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 95 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка.
Размер: 2000 символов без пробелов.
Бюджет : 100 руб за статью
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