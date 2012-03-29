Написать 105 статей для miralinks. Магазин посуды.

КопирайтингЗакрыт14 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 105 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 95 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка.

Размер: 2000 символов без пробелов.

Бюджет : 100 руб за статью

12 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Написать инструкцию по сборке

    $250

    Я предоставлю все имеющиеся чертежи и картинки и видео. По ним надо написать инструкцию по сборке и монтажу. Продукция: металлическая мебель (верстак, тумба, стеллаж, шкаф) Инструкция должна содержать текст и картинки (картинки в любом стиле). Срок ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    $50

    Требования: — 2.5–3тыс. символов — отсутствие хитростей в виде замены русских букв латиницей и наоборот — интересуют именно переписанные стати, а не с перестановленными словами. — уникальность — 100% Темы, они же ключевый слова (5 повторений в тексте): 1. демонтаж бетона ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи о тайнах Москвы и интересных местах

    $100

    Требуется человек, который бы из существующей информации написал статьи по заданным темам. Очень желательно понимание темы и опыт написания подобных статей(примеры работ). Планируется долгосрочное сотрудничество. Большой объем текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникальные описания к товарам

    $50

    Нужны уникальные, качественные описания товаров (42 товара) в маленьком интернет-магазинчике podarochnii.ru. А также тексты в разделах Гарантия, Оплата, Доставка. Примеры для стиля описания товара можно найти по адресу http://www.mirgeeka.ru/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Нужно расшифровать аудио запись семинара. Объем большой нужно много людей. Тематика - психология. На записили будет работа с переводчиком - т.е. именно речь переводчика записываем. Ориентируюсь на 5 руб минута

    Копирайтинг12 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтинг, 3 публ. по "Электроэнергетике", срочно

    $9

    Необходим грамотный рерайтинг 3 публикаций (исходники Ваши), по теме «Опоры ЛЭП» (опоры линий электропередач). Конкретные темы и источники, выбирайте сами, какие больше понравятся. Но до начала выполнения работ необходимо будет согласовать темы со мной. Ссылки на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3 SEO текста. Приватно для karver

    Нужны следующие тексты для сайта центра компьютерной поддержки: главная страница, о чистке ноутбуков, ремонт мониторов. Ключ выданы исполнителю. Объем текстов: 1500, 2500, 2000 соответственно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статьи на английском языке

    Здравствуйте! Требуется копирайтер,хорошо владеющий английским языком для написания ряда статей (предположительно 10). Оплата 50 р./ 1000 зн. Портфолио и примеры статей просьба присылать на [email protected]. В будущем возможно постоянное сотрудничество

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад