Написать 105 статей для miralinks. Магазин посуды.

Необходим грамотный рерайтинг 3 публикаций (исходники Ваши), по теме «Опоры ЛЭП» (опоры линий электропередач). Конкретные темы и источники, выбирайте сами, какие больше понравятся. Но до начала выполнения работ необходимо будет согласовать темы со мной. Ссылки на ...