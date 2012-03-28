Написать статьи на английском языке

Нужно написание пресс релиза (в дальнейшем возможно постоянные периодические заказы на релизы). На Хорошем Английском языке. Пожалуйста обращайтесь только если вы знаете какой должен быть хороший пресс релиз, что в нем должно быть. С опытом написаний. Релиз будет размещаться ...