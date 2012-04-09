Пресс релиз на английком языке

Необходим качественный рерайт, объём исходников около 39 000 симв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написание пресс релиза (в дальнейшем возможно постоянные периодические заказы на релизы).
На Хорошем Английском языке.
Пожалуйста обращайтесь только если вы знаете какой должен быть хороший пресс релиз,
что в нем должно быть.
С опытом написаний.
Релиз будет размещаться на prweb.com
примеры смотрите
http://www.prweb.com/recentnews/index.htm
руководство по написанию
http://service.prweb.com/learning/article/editorial-guidelines/
Я со своей стороны дам либо просто краткое описание на русском темы релиза (новости),
примеры предыдущих наших релизов.
А вы на основе этого сделаете новый релиз.
Или же дам готовый релиз на русском, а вы переведете (с небольшими изменениями).
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