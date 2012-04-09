Пресс релиз на английком языке

КопирайтингЗавершен6 заявок154 просмотра
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Нужно написание пресс релиза (в дальнейшем возможно постоянные периодические заказы на релизы).

На Хорошем Английском языке.

Пожалуйста обращайтесь только если вы знаете какой должен быть хороший пресс релиз,

что в нем должно быть.

С опытом написаний.

Релиз будет размещаться на prweb.com

примеры смотрите

http://www.prweb.com/recentnews/index.htm

руководство по написанию

http://service.prweb.com/learning/article/editorial-guidelines/

Я со своей стороны дам либо просто краткое описание на русском темы релиза (новости),

примеры предыдущих наших релизов.

А вы на основе этого сделаете новый релиз.

Или же дам готовый релиз на русском, а вы переведете (с небольшими изменениями).

12 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$9
3 дня
Все хорошо. Спасибо.
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату!
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