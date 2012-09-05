Аналитический и исследовательский копирайтинг

КопирайтингЗавершен4 заявки271 просмотр
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Нужен человек близкий к тематике B2B (любая ниша, от сео до бухгалтерии) для написания аналитических статей и исследований.

То есть это работа не задание просто написать 3000 символов, а немного глубже. Например, проанализировать и создать график или отобразить суть в изображении.

В свою очередь предоставляю полную свободу в мысли и открытость к диалогу на предмет обсуждения тонкостей определённой статьи.

Главный критерий, полезность и актуальность информации для пользователя.

Не скупитесь на описание своих преимуществ и варианты нашего сотрудничества. Прочту всех. Заявки скрыты.

12 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_away
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$15
3 дня
Замечательные тексты. Читаешь на одном дыхании. А уж мне угодить иногда дорогого стоит. Оксане это удалось на все 100.
Отличный заказчик, который может объяснить свое видение материала, оставляя простор для авторского творчества. Тем, кто умеет не только пересказывать чужие тексты, но и создавать собственные - рекомендую!
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