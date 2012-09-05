Аналитический и исследовательский копирайтинг

Нужен человек близкий к тематике B2B (любая ниша, от сео до бухгалтерии) для написания аналитических статей и исследований.

То есть это работа не задание просто написать 3000 символов, а немного глубже. Например, проанализировать и создать график или отобразить суть в изображении.

В свою очередь предоставляю полную свободу в мысли и открытость к диалогу на предмет обсуждения тонкостей определённой статьи.

Главный критерий, полезность и актуальность информации для пользователя.

Не скупитесь на описание своих преимуществ и варианты нашего сотрудничества. Прочту всех. Заявки скрыты.