Написание пресс-релизов для торрент-трекера

КопирайтингЗавершен4 заявки255 просмотров
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Требуется автор для написания пресс-релизов для торрент-трекера. Наличие портфолио обязательно. Цена 4у.е./1к

[email protected]

12 лет назад
Valkiria89
Виктория 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$8
1 день
Довольна сотрудничеством с Евгенией. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
SeoClerk
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа сделана оперативно. результатом довольны.
Четко поставлено ТЗ, получил своевременную оплату. Заказчик всегда на связи для решения вопросов. Рекомендую сотрудничество!
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