Поддержка сайта софт-тематики, обзоры и новости

Требуется написание статей по приготовлению блюд на профильном сайте кулинарии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен журналист для периодического добавления кратких обзоров(2-4к знаков) и новостей(1-1,5к знаков) на сайт софт тематики.
1. Обзор - либо краткий обзор конкретной программы либо справка(how-to) по её использованию.
2. Новость - информация о выходе новой версии ПО и указание новых возможностей.
Требования к исполнителю:
1. обязательное знание и понимание большинства аспектов и принципов работы программного обеспечения
2. умение излагать материал кратко, без ошибок и без непонятной терминологии
Если кратко: будет доступен пополняемый список тем для обзоров, например "Gom Player" или "Daemon Tools Pro Advanced 5". Необходимо установить данное ПО к себе, сделать 2-3 скриншота и, используя их в статье, описать основные особенности программы или конкретные интересные функции.
По-поводу оплаты: предложения скрыты, указывайте стоимость 1000 знаков с пробелами в рублях. Если есть вопросы по заданию, которые помогут определиться с ценой или просто что-то не понятно - пишите в ЛС или в предложении оставляйте скайп, созвонимся - обговорим более детально.
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