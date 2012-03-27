Поддержка сайта софт-тематики, обзоры и новости

Нужен журналист для периодического добавления кратких обзоров(2-4к знаков) и новостей(1-1,5к знаков) на сайт софт тематики.

1. Обзор - либо краткий обзор конкретной программы либо справка(how-to) по её использованию.

2. Новость - информация о выходе новой версии ПО и указание новых возможностей.

Требования к исполнителю:

1. обязательное знание и понимание большинства аспектов и принципов работы программного обеспечения

2. умение излагать материал кратко, без ошибок и без непонятной терминологии

Если кратко: будет доступен пополняемый список тем для обзоров, например "Gom Player" или "Daemon Tools Pro Advanced 5". Необходимо установить данное ПО к себе, сделать 2-3 скриншота и, используя их в статье, описать основные особенности программы или конкретные интересные функции.

По-поводу оплаты: предложения скрыты, указывайте стоимость 1000 знаков с пробелами в рублях. Если есть вопросы по заданию, которые помогут определиться с ценой или просто что-то не понятно - пишите в ЛС или в предложении оставляйте скайп, созвонимся - обговорим более детально.