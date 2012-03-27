Поддержка сайта софт-тематики, обзоры и новости

КопирайтингЗакрыт5 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен журналист для периодического добавления кратких обзоров(2-4к знаков) и новостей(1-1,5к знаков) на сайт софт тематики.

1. Обзор - либо краткий обзор конкретной программы либо справка(how-to) по её использованию.

2. Новость - информация о выходе новой версии ПО и указание новых возможностей.

Требования к исполнителю:

1. обязательное знание и понимание большинства аспектов и принципов работы программного обеспечения

2. умение излагать материал кратко, без ошибок и без непонятной терминологии

Если кратко: будет доступен пополняемый список тем для обзоров, например "Gom Player" или "Daemon Tools Pro Advanced 5". Необходимо установить данное ПО к себе, сделать 2-3 скриншота и, используя их в статье, описать основные особенности программы или конкретные интересные функции.

По-поводу оплаты: предложения скрыты, указывайте стоимость 1000 знаков с пробелами в рублях. Если есть вопросы по заданию, которые помогут определиться с ценой или просто что-то не понятно - пишите в ЛС или в предложении оставляйте скайп, созвонимся - обговорим более детально.

12 лет назад
imitator7
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Консультации по неймингу

    Нужна консультация по неймингу. Есть старенький сайт на женскую тематику, нужно проконсультировать, стоит ли делать ему ренейминг/ребрендинг

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно написать рецензию

    Рецензия на любое периодическое издание (газету ,журнал.) на 1,5-2 страницы. Как будто оно вышло только что.Не обязательно брать новое издание,важно написать о нем ,как о новом. Срок до 7 утра по москве

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей

    Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы: - Орифлэйм – отличный выбор для продвинутых людей. - Уникальная возможность зарабатывать деньги c Орифлейм и получать удовольствие! - Методы успешного продвижения Wellness. Текст должен быть без ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • 2 схожих оптимизированных статьи. Тематика Android

    Задача. Есть сайт с программами и играми для платформы Android.Необходимо написать две статьи, оптимизированных под определённые ключевики для этого сайта. Тематика статей - обзор соответствующих разделов сайта. Объём каждой 2-3К символов без пробелов. По три ключевика ...

    Android
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для садового интернет-магазина

    Нужны исполнители знакомые с растениями или с дачной темой, темой загородного дома. переделать описания товара в интернет магазине www.divosad.ru в продающие но честные тексты. Нужно выяснять особенности товара, чем он может быть ценным для ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен текст для сайта стройматериалов

    Нужен человек который грамотно и под ключевые запросы напишет «легкочитаемый» текст. Тематика: Строительные Материалы Объём: около 50 000 символов. Хочу видеть вашу цену за 1тыс символов и портфолио Требования: Анализ и Оптимизация текста для поисковиков. Общение: В живую, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление сообщений на форум

    Требуется добавление сообщения на форум оплата за 1 сообщение 5 рублей. Сообщение 200 знаков. Тематика форума строительство. Минимум необходимо делать минимуму 50+ сообщение в день.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интервью/репортаж для рынка услуг

    $100

    Необходим журналист/интервьюер/репортер для отдельных проектов по интервьюированию ведущих представителей заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья по рынку услуг. Со стороны заказчика будет предложена тема, предоставлены ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад