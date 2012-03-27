Добавление сообщений на форум

КопирайтингЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Требуется добавление сообщения на форум оплата за 1 сообщение 5 рублей. Сообщение 200 знаков.

Тематика форума строительство. Минимум необходимо делать минимуму 50+ сообщение в день.

12 лет назад
KTIF
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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