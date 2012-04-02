Наполнение сайта. Приватно для Коробовой Леры

КопирайтингЗавершен3 заявки212 просмотров
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тематика: стройматериалы.

регион: Сочи.

12 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Лера, с вами приятно иметь дело. Все вовремя и качественно, регулярно на связи, открыты для диалога.
Приятный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Проблем в общении и работе не возникло!
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