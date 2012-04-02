Наполнение сайта. Приватно для Коробовой Леры

Доброго времени суток! Требуется копирайтер, который будет обновлять сайты различной тематики. Работа постоянная. Необходимо добавлять: десять текстов в неделю (глубокий рерайт) и картинку к каждой новости. Размер текстов: 1000 знаков. Обязательно нужны отчеты, показывающие уникальность добавленного ...
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тематика: стройматериалы.
регион: Сочи.
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