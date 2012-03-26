Статьи по "наружной рекламе" и "btl"

КопирайтингЗакрыт16 заявок160 просмотров
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Нужно 3 статьи на тематику:

1. наружная реклама

2. реклама на транспорте

3. btl - мерчандайзинг

вполне подойдёт рерайт, но качественный.

каждая статья - не менее 2000 символов без пробелов.

сроки - не столько важны, главное - до 10 апреля.

оплата Я-деньги или Вэбмани (рубли).

12 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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