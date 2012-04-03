Копирайтинг (бухгалтерские услуги)

$30
КопирайтингЗавершен7 заявок200 просмотров
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Нужно написать 15 статей по услугам бухгалтера. 14 статей - по 1К, 1 статья - 2К. Если материал будет написан качественно, продолжим сотрудничество на постоянной основе. Заявки, не соответствующие бюджету, прошу не высылать.

12 лет назад
kirill_mak
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Malikova
Юлия 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$33
6 дней
Юля - отличный исполнитель. Такие копирайтеры, как Юля - большая редкость. Отличный стиль, подача материала. Моя оценка - 20 БАЛЛОВ. Всем советую сотрудничать с Юлей. Вы об этом не пожалеете. РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Было приятно работать, никакого давления, знаток в своей области. Одним словом один с лучших заказчиков, которых сейчас редко встретишь.Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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