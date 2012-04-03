Копирайтинг (бухгалтерские услуги)

Необходимо написать тексты-описания для товаров интернет-магазина. Оплата 40 рублей - 1000 символов. Пример Технического задания в приложении.
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Нужно написать 15 статей по услугам бухгалтера. 14 статей - по 1К, 1 статья - 2К. Если материал будет написан качественно, продолжим сотрудничество на постоянной основе. Заявки, не соответствующие бюджету, прошу не высылать.
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