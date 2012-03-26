Сопроводительно письмо на английском языке

$7
КопирайтингЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Необходимо написать сопроводительное письмо для менеджера проектов

Указать про большой опыт в сфере снабжения

Язык английский

Объем - не больше 1 страницы

7 у.е

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12 лет назад
Kyzenka
37 летЭстония
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
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