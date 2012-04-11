Рерайт по онлайн-играм

Здравствуйте.

Необходим рерайт 100 статей по онлайн-играм. Источником контента будет служить один сайт, т.к. я не предоставляю исходники.

Для 57 статей нужно будет включить ключевое слово.

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