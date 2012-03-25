Написание ТЗ

Цель: грамотно составленное ТЗ на разработку сайта

Задачи: найти специалиста в команду, с опытом работы в веб-разработке, который грамотно составит ТЗ на разработку сайта, на продолжительное время

Обязанности: выезд с руководителем команды разработчиков к заказчику, составление ТЗ, доработка по необходимости

Направление: разработка сайтов, CMS Joomla

Регион: Киев, только Киев

Стоимость: от $50 до $250+ - зависит от объема проекта