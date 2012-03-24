Нужен специалист для написания интервью(возможно удаленных), репортажей, фельетонов на местном материале.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Нужно написать 5 статей примерно по 2 - 2.5 тыс символов на тему "отношения между вебмастером и рекламодателем. Сколько будет мне это стоить?
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать правила для онлайн-биржи по продаже внутриигровой валюты популярной онлайн-игры. Да-да, тот самый скучный текст, с которым предлагается ознакомиться при регистрации на половине интернет-ресурсов, но с некоторыми (незначительными) отличиями. Положительное отношение к юриспруденции в ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
курсовая работа тема - учет капитальных вложений срок 28 мартаКопирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сделать красивое продающее письмо с фото . с грамотным текстом и доступным языком. кликабельное,с переходом на несколько страниц сайта. полное тз скину в личку. пишите цену и сроки сразу в заявке.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание 6 статей о 6 способах оплаты: 1. На карту Сбербанка России (все способы оплаты на КАРТУ) 2. На карту ТрансКредит банка России 3.Оплаты через Почту России 4.WebMoney (все способы кроме автоматического) 5. Яндекс Деньги (аналогично вебманей) 6. маил деньги ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Нужна статья в раздел "О сайте". Сайт: доска бесплатных объявлений - info-stand.net Объем: 2000 знаков без пробелов. Ключевые слова: объявления, украины, бесплатные. Оплата: $5Закрыт12 лет назад
Требуются копирайтеры для регулярного написания котента для сайтов наших клиентов. На входе получаете бриф и т.з. На выходе 1 у.е. /1000 знаков за русский текст и 1,5 у.е. за английский.Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо текстовое наполнение интернет-магазина профессиональной косметики (Текст на главную и статьи)Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходим рерайт статей на тематику: - туризм; - ПО (фотошоп); - пластиковые окна; - страхование; - андроид-приложения. Объемы работ большие, в поиске исполнителя на постоянное (длительное) сотрудничество. Выслушаю предложения по цене. Каждому кандидату будет предложено тестовое задание (одно для всех), по результату задания ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужен рерайт 5 статей автомобильной тематити. Общее количество знаков около 20 тыс. Подробнее в задании. Пожалуйста оставляйте свои предложения если вы готовы выполнить работу сегодня до 20.00 (задание перешлю исполнителю в 13-14 часов дня). Оплата через Приват24. ...Завершен12 лет назад