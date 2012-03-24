Статьи о способах оплаты

КопирайтингЗакрыт8 заявок150 просмотров
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Требуется написание 6 статей о 6 способах оплаты:

1. На карту Сбербанка России (все способы оплаты на КАРТУ)

2. На карту ТрансКредит банка России

3.Оплаты через Почту России

4.WebMoney (все способы кроме автоматического)

5. Яндекс Деньги (аналогично вебманей)

6. маил деньги (аналогично вебманей)

Желательно написать статьи так чтоб самый начинающий пользователь понял все с первого раза=)

Интересует стоимость и сроки

оставляйте аську.

12 лет назад
romanov924700890
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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