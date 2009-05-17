romanov924700890

Евгений romanov924700890

 
36 летРоссия/Байкальск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Коммерческое предложение

    Доброго времени суток, По заголовку всё ясно...... Нужно составить грамотное, а главное ПРОДАЮЩЕЕ коммерческое предложение. Тематика"Энергосберегающее инфракрасное отопление жилых и производственных помещений" Более подробно исполнителю. Удобнее всего общаться через почту, так что оставляем адрес, свяжусь. Интересуют сроки, стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для Joomla 1.7

    Доброго времени суток, Нужно создать и натянуть шаблон на Джумлу 1.7 Тематика сайта: Энергосберегающее отопление Сайт простецкий (по функционалу) более подробно исполнителю, оставляем сроки, стоимость, аську Буджет не большой, так что прошу оставлять разумную цену!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа над разделами Joomla 1.7

    Доброго времени суток, есть сайт, нужно поработать над разделами сайта, если быть немножко точнее то нужно сделать каталог продукции которую продает наша компания, разница с другими каталогами: не нужно делать онлайн заказ. Просто будет фото продукции, ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статьи

    Доброго времени суток, необходимо написать статью на главную страницу сайта. Объем 1 - 1,5 страницы печатного текста. Структура статьи: 1. Немного о компании 2. О видах деятельности 3. Заключительная часть Более подробно исполнителю оставляем аську, свяжусь Сроки? Цены?

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт - визитка

    Доброго времени суток, нужен сайт визитка, с хостингом пока не определился, (займусь завтра). Сайт делаем на Джумле 1.7 (единственная движка в которой я умею работать) Три раздела (О нас, каталог, Наши работы) Наполнением займусь сам. Единственный момент:в раздел "Наши ...

    JoomlaСайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип ООО

    Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО, логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, домов, гаражей, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи о способах оплаты

    Требуется написание 6 статей о 6 способах оплаты: 1. На карту Сбербанка России (все способы оплаты на КАРТУ) 2. На карту ТрансКредит банка России 3.Оплаты через Почту России 4.WebMoney (все способы кроме автоматического) 5. Яндекс Деньги (аналогично вебманей) 6. маил деньги ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья в раздел сайта

    Доброго времени суток, в новый раздел сайта "Почему МЫ?" нужна статья: структура статьи: 1. краткое введение П:(мы тратим слишком много времени на поиски того что надо..............) 2. У нас только ручной сбор трав П:(мы не используем каких либо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение группы ВК

    Доброго времени суток, нужно наполнить группу аудиторией, заинтересованной, боты не интересуют, СРОКИ, СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ, АСЬКА Ссылка на группу: http://vk.com/club34023812

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление группы Вконтатке, Facebook

    Доброго времени суток, нужно оформить группы Вконтатке и Facebook, под оформить я подразумеваю: аватар, графическое меню. В группе вконтакте: http://vk.com/club34023812 нужно выполнить оформление с сохранением наполнения. оформить аналогичную группу на Facedook с переносом контента с ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Анимация в шапку сайта

    Доброго времени суток, Есть сайт: www.baikaltrav.ru , там есть шапка=) как это ни странно=) хотелось бы добавить туда флеш анимацию: Орел летает то кругами, то по всей шапке, то присядет посидит на ветке, каждые (например) 3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для Joomla 1.7

    $100

    Доброго времени суток, Повторно выкладываю проект т.к. прошлый исполнитель не справился. Нужно создать шаблон сайта для Joomla 1.7. Тематика сайта: ручной Сбор лечебных трав Байкальского региона под заказ и дальнейшая продажа. (с интеграцией скрипта virtuemart 2.0 ...

    HTMLJoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья на главную страницу

    Нужно написать текст на главную страницу будующего сайта БайкалТрав, которые занимаются сбором лечебных трав Восточного Саяна и дальнейшей продажей, также БайкалТрав предлагает своим покупателям бальзамы на основе этих трав компании "БайкалФарм" текста нужно примерно на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи о травах

    Доброго времени суток. Нужно написать статьи к приведенным ниже травам. Обьем одной статьи 2-3 обзаца, информацию можно взять в интернете но обязательно сделать их уникальными (отрирайтить). Статьи будут размещены на сайте ручного сбора лечебных трав ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    Доброго времени суток, Есть две статьи, на бальзамовую продукцию БайкалФарма, тексты взяты с самого сайта производителя, соответственно получается плагиат, нужно сделать их уникальными. Статьи не большие. за каждую плачу 200р. итого 400р Оставляйте аську.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для Joomla 1.5

    Доброго времени суток, Нужно создать шаблон сайта для Joomla 1.5. Тематика сайта: ручной Сбор лечебных трав Байкальского региона под заказ и дальнейшая продажа (НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН). Конкретных требований нет. нравиться шаблон этого сайта: www.baikaltur.com Если можно ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Доброго времени суток, Нужен дизайн интерьера кафе "Эдельвейс". Основное направление кафе это прием горнолыжников (сноубордистов). В данный момент кафе оформлено в стиле "Аля Кубань"=) Требование к дизайну: 1. Не должно быть реконструкции помещения 2. Предпочтителен Экстремальный стиль 3. Связать ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать визитку

    Доброго времени суток, нужно создать визитку, хочу сразу отметить, что визитка должна выглядеть так, чтоб её хотелось взять даже если она не нужна=). Нужно выполнить несколько вариантов. чтоб я мог выбрать. вот сайт www.baikaltur.com, ведь ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Шаблон для Joomla 1.5
Приятный в общении человек, сотрудничество доволен! Рекомендую!
Исполнитель хороший, просто еще не на столько опытный, не смотря на то что работа не закончена, видно что человек старался, работал, есть к чему стремиться. Поэтому только 5 баллов.
Ответный отзыв
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Коммерческое предложение
Спасибо за интересный заказ! Быстрые ответы на вопросы, оперативная оплата - отличный заказчик.
Отличная работа, мне всё понравилось без дополнений и исправлений, рекомендую.
Ответный отзыв
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи
Спасибо за доверие и вознаграждение. Работать с Евгением - понравилось. Цель поставлена четко, помощь - в любое время и в полном объеме, проверка и оплата - быстрые. Буду рада, если наше сотрудничество продлится.
Отличная работа, статья очень понравилась, даже ничего переделывать не пришлось, за то и не большое вознаграждение. Рекомендую как исполнителя ваших проектов.
Ответный отзыв
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Сайт - визитка
Работая с Евгением, не возникло никаких трудностей. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Виталий сделал всё раньше срока, качественно, нареканий и жалоб не имеется. Рекомендую.
Ответный отзыв
LV_Klio
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Логотип ООО
Очень приятно работать с Евгением. Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Я как заказчик не сахар, кто работал со мной не даст соврать, Людмила порадовала меня сразу же, все устроило на первых этапах работы, вообщем рекомендую Людмилу, как качественного исполнителя ваших проектов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв