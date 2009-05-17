romanov924700890

Доброго времени суток, По заголовку всё ясно...... Нужно составить грамотное, а главное ПРОДАЮЩЕЕ коммерческое предложение. Тематика"Энергосберегающее инфракрасное отопление жилых и производственных помещений" Более подробно исполнителю. Удобнее всего общаться через почту, так что оставляем адрес, свяжусь. Интересуют сроки, стоимость.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, Нужно создать и натянуть шаблон на Джумлу 1.7 Тематика сайта: Энергосберегающее отопление Сайт простецкий (по функционалу) более подробно исполнителю, оставляем сроки, стоимость, аську Буджет не большой, так что прошу оставлять разумную цену!HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, есть сайт, нужно поработать над разделами сайта, если быть немножко точнее то нужно сделать каталог продукции которую продает наша компания, разница с другими каталогами: не нужно делать онлайн заказ. Просто будет фото продукции, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, необходимо написать статью на главную страницу сайта. Объем 1 - 1,5 страницы печатного текста. Структура статьи: 1. Немного о компании 2. О видах деятельности 3. Заключительная часть Более подробно исполнителю оставляем аську, свяжусь Сроки? Цены?Завершен11 лет назад
Доброго времени суток, нужен сайт визитка, с хостингом пока не определился, (займусь завтра). Сайт делаем на Джумле 1.7 (единственная движка в которой я умею работать) Три раздела (О нас, каталог, Наши работы) Наполнением займусь сам. Единственный момент:в раздел "Наши ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО, логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, домов, гаражей, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написание 6 статей о 6 способах оплаты: 1. На карту Сбербанка России (все способы оплаты на КАРТУ) 2. На карту ТрансКредит банка России 3.Оплаты через Почту России 4.WebMoney (все способы кроме автоматического) 5. Яндекс Деньги (аналогично вебманей) 6. маил деньги ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, в новый раздел сайта "Почему МЫ?" нужна статья: структура статьи: 1. краткое введение П:(мы тратим слишком много времени на поиски того что надо..............) 2. У нас только ручной сбор трав П:(мы не используем каких либо ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток, нужно наполнить группу аудиторией, заинтересованной, боты не интересуют, СРОКИ, СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ, АСЬКА Ссылка на группу: http://vk.com/club34023812Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, нужно оформить группы Вконтатке и Facebook, под оформить я подразумеваю: аватар, графическое меню. В группе вконтакте: http://vk.com/club34023812 нужно выполнить оформление с сохранением наполнения. оформить аналогичную группу на Facedook с переносом контента с ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, Есть сайт: www.baikaltrav.ru , там есть шапка=) как это ни странно=) хотелось бы добавить туда флеш анимацию: Орел летает то кругами, то по всей шапке, то присядет посидит на ветке, каждые (например) 3 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Доброго времени суток, Повторно выкладываю проект т.к. прошлый исполнитель не справился. Нужно создать шаблон сайта для Joomla 1.7. Тематика сайта: ручной Сбор лечебных трав Байкальского региона под заказ и дальнейшая продажа. (с интеграцией скрипта virtuemart 2.0 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, нужен логотип для сайта тематики: ручной сбор и продажа лечебных трав Восточного Саяна. сроки? цена? ОСТАВЛЯЙТЕ АСЬКУ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать текст на главную страницу будующего сайта БайкалТрав, которые занимаются сбором лечебных трав Восточного Саяна и дальнейшей продажей, также БайкалТрав предлагает своим покупателям бальзамы на основе этих трав компании "БайкалФарм" текста нужно примерно на ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать статьи к приведенным ниже травам. Обьем одной статьи 2-3 обзаца, информацию можно взять в интернете но обязательно сделать их уникальными (отрирайтить). Статьи будут размещены на сайте ручного сбора лечебных трав ...Завершен12 лет назад
Нужен рерайт статьи с сайта производителя, в двух словах нужно сделать статью уникальной.Завершен12 лет назад
Доброго времени суток, Есть две статьи, на бальзамовую продукцию БайкалФарма, тексты взяты с самого сайта производителя, соответственно получается плагиат, нужно сделать их уникальными. Статьи не большие. за каждую плачу 200р. итого 400р Оставляйте аську.Завершен12 лет назад
Доброго времени суток, Нужно создать шаблон сайта для Joomla 1.5. Тематика сайта: ручной Сбор лечебных трав Байкальского региона под заказ и дальнейшая продажа (НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН). Конкретных требований нет. нравиться шаблон этого сайта: www.baikaltur.com Если можно ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, Нужен дизайн интерьера кафе "Эдельвейс". Основное направление кафе это прием горнолыжников (сноубордистов). В данный момент кафе оформлено в стиле "Аля Кубань"=) Требование к дизайну: 1. Не должно быть реконструкции помещения 2. Предпочтителен Экстремальный стиль 3. Связать ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, нужно создать визитку, хочу сразу отметить, что визитка должна выглядеть так, чтоб её хотелось взять даже если она не нужна=). Нужно выполнить несколько вариантов. чтоб я мог выбрать. вот сайт www.baikaltur.com, ведь ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт12 лет назад