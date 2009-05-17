romanov924700890

Доброго времени суток, нужно создать визитку, хочу сразу отметить, что визитка должна выглядеть так, чтоб её хотелось взять даже если она не нужна=). Нужно выполнить несколько вариантов. чтоб я мог выбрать. вот сайт www.baikaltur.com, ведь ...