UI/UX дизайнер
Хороший дизайн, это когда клиент приходит снова. Я спроектирую ваш сайт основываясь на лучших мировых практиках, целях вашего бизнеса и опыте пользователей.
Я – эксперт в:
- Figma
- Adobe
- Sketch
- Прототипирование
- подбор или рисовании иконок и илюстраций.
- многое другое
Портфолио
- Админ панель для менеджеров Lacar78 просмотров
- Мобильное приложение будильника70 просмотров
- Lacar Langing Page82 просмотра
- Новогодняя открытка213 просмотров
- Новогодняя открытка171 просмотр
- LinuxProfessionalInstitute152 просмотра
- Без названия172 просмотра
- Без названия176 просмотров
- Без названия155 просмотров
- Плакат 4168 просмотров
- Плакат 3157 просмотров
- Плакат2161 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Книгу сверстали отлично. Очень отзывчивый человек.
Ответный отзыв
Заказчик знает чего хочет, оплата в срок, очень приятно было работать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Я как заказчик не сахар, кто работал со мной не даст соврать, Людмила порадовала меня сразу же, все устроило на первых этапах работы, вообщем рекомендую Людмилу, как качественного исполнителя ваших проектов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Евгением. Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$30/час
от $500от 5 дней
#220
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
#516