LV_Klio

Людмила LV_Klio

 
34 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX дизайнер

Хороший дизайн, это когда клиент приходит снова. Я спроектирую ваш сайт основываясь на лучших мировых практиках, целях вашего бизнеса и опыте пользователей.

Я – эксперт в:

  • Figma
  • Adobe
  • Sketch
  • Прототипирование
  • подбор или рисовании иконок и илюстраций.
  • многое другое
Всегда отрыта для новых проектов.

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Figma
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Отзывы заказчиков
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Требуется верстка книги
Книгу сверстали отлично. Очень отзывчивый человек.
Заказчик знает чего хочет, оплата в срок, очень приятно было работать.
Ответный отзыв
romanov924700890
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Логотип ООО
Я как заказчик не сахар, кто работал со мной не даст соврать, Людмила порадовала меня сразу же, все устроило на первых этапах работы, вообщем рекомендую Людмилу, как качественного исполнителя ваших проектов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Очень приятно работать с Евгением. Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$30/час
от $500от 5 дней
#220
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
#516