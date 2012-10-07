Я как заказчик не сахар, кто работал со мной не даст соврать, Людмила порадовала меня сразу же, все устроило на первых этапах работы, вообщем рекомендую Людмилу, как качественного исполнителя ваших проектов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.