CEO копирайтинг на сайт

$15
КопирайтингЗавершен18 заявок260 просмотров
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Для сайта http://transcontinental.com.ua в раздел услуги нужно написать СЕО оптимизированный текст, в каждую из категорий примерно по 1000 символов. Категории: доставка бензина, доставка пропан-бутана, доставка мазута, доставка дизельное топлива, доставка битума.

Ниже основые ключевые слова и в скобках необходимые вхождения фраз.

Бензин (перевозка бензина, доставка бензина, доставка нефтепродуктов, перевозка нефтепродуктов)

Пропан-бутан (транспортировка газа, перевозка газов, перевозка сжиженного газа, доставка сжиженного газа)

Мазут (перевозка мазута, поставка мазута)

Дизельное топливо (дизельное топливо, дизтопливо перевозка, транспортировка дизельного топлива)

Битум (битум поставка, перевозка битума, перевозка мазута битума)

В итоге должно получиться: 5000 тыс символов. Плотность ключевых слов должна быть 4%.

12 лет назад
fabric
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$15
3 дня
Евгения, хороший специалист своего дела! Написала отличные СЕО тексты, которые приятно и легко читать. Несмотря на то, что тематика была довольно сложной, все было выполнено идеально. Продолжаю сотрудничество и выражаю свою благодарность!
С Алексеем приятно работать. Была предоставлена исчерпывающая информация, оперативно произведена проверка и оплата. Мои лучшие рекомендации!