CEO копирайтинг на сайт

тематика: автомобильные запчасти
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://transcontinental.com.ua в раздел услуги нужно написать СЕО оптимизированный текст, в каждую из категорий примерно по 1000 символов. Категории: доставка бензина, доставка пропан-бутана, доставка мазута, доставка дизельное топлива, доставка битума.
Ниже основые ключевые слова и в скобках необходимые вхождения фраз.
Бензин (перевозка бензина, доставка бензина, доставка нефтепродуктов, перевозка нефтепродуктов)
Пропан-бутан (транспортировка газа, перевозка газов, перевозка сжиженного газа, доставка сжиженного газа)
Мазут (перевозка мазута, поставка мазута)
Дизельное топливо (дизельное топливо, дизтопливо перевозка, транспортировка дизельного топлива)
Битум (битум поставка, перевозка битума, перевозка мазута битума)
В итоге должно получиться: 5000 тыс символов. Плотность ключевых слов должна быть 4%.
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, нужно написать статьи для информационного сайта по тематике Казино. Требования: 1. Опыт в тематике 2. Переписка по скайпуЗавершен12 лет назад
- $5
Нужно написать статью о продвижении и оптимизации сайта примерно на 2000 символов, перед работай ознакомиться с сайтом чтобы статьи не повторялись, http://themilliondollar.ru/ Главное условие - статья должна быть уникальна и не повторяться со статьями на сайте(а ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужно переделать 100 статей. Тематика наружная рекламаКопирайтинг39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Рерайт медицинских текстов. Объемы большие.Копирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен текст на три тысячи знаков на главную интернет-магазина. Есть несколько ключевых. Сделать нужно сегодня на протяжении 4-5 часов. Указывайте пожалуйста свою цену за проект. Желательно, примеры работ, чтобы я могла оценить стиль вашего написания. Согласна на предоплату ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь в написании 5 качественных статей по 1500 знаков на тему моды. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Указывайте цену за 1000 знаков и сроки.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется переписать несколько рекламных текстов, поработать со стилистикой, сделать профессиональными.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
РерайтЗавершен12 лет назад
Написать тексты в разделы сайта. 90р за тысячу, подробности в приват. Внимание, проект СРОЧНЫЙ. Сделать нужно за день (текста немного)Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад