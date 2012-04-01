CEO копирайтинг на сайт

Для сайта http://transcontinental.com.ua в раздел услуги нужно написать СЕО оптимизированный текст, в каждую из категорий примерно по 1000 символов. Категории: доставка бензина, доставка пропан-бутана, доставка мазута, доставка дизельное топлива, доставка битума.

Ниже основые ключевые слова и в скобках необходимые вхождения фраз.

Бензин (перевозка бензина, доставка бензина, доставка нефтепродуктов, перевозка нефтепродуктов)

Пропан-бутан (транспортировка газа, перевозка газов, перевозка сжиженного газа, доставка сжиженного газа)

Мазут (перевозка мазута, поставка мазута)

Дизельное топливо (дизельное топливо, дизтопливо перевозка, транспортировка дизельного топлива)

Битум (битум поставка, перевозка битума, перевозка мазута битума)

В итоге должно получиться: 5000 тыс символов. Плотность ключевых слов должна быть 4%.