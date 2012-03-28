Требуется переписать несколько рекламных текстов, поработать со стилистикой, сделать профессиональными.
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Нужна помощь в написании 5 качественных статей по 1500 знаков на тему моды. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Указывайте цену за 1000 знаков и сроки.
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