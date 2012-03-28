Копирайт

КопирайтингЗавершен22 заявки302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь в написании 5 качественных статей по 1500 знаков на тему моды. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Указывайте цену за 1000 знаков и сроки.

12 лет назад
snus-lena
Елена 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
goeliv
Елена 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Полностью довольна сотрудничеством с Еленой. Все сделано по ТЗ, сроки соблюдены, тексты легкие и грамотные. Предложила сразу написать дополнительные статьи, поскольку Елена зарекомендовала себя как отличный исполнитель
Понравилось работать с Еленой. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Тексты на сайт. Срочно.

    Написать тексты в разделы сайта. 90р за тысячу, подробности в приват. Внимание, проект СРОЧНЫЙ. Сделать нужно за день (текста немного)

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи для размещения через Миралинкс

    Нужны статьи для размещения через Миралинкс. По 2050 знаков. Тема — Автоматизация ресторанного бизнеса, кинотеатров, бильярдных на базе программы R-keeper. Оборудование для автоматизации: чековые принтеры, кнопки вызова официанта... 10 статей 1000 рублей

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья для сайта "Водяной теплый пол НЭСО1"

    Здравствуйте! Необходимо написать статью (от 2500 до 5000 символов без учета пробела) по теме: "Водяной теплый пол, новая экономичная система отопления". Сайт, для которого пишется статья - ttruba.ru Нужно несколько уникальных статей с описанием технологии и ее преимуществами. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать рекламный обзор софта оптимизирующего Win

    Нужен рекламный обзор для софта. Софт настраивает и оптимизирует Windows. Нужно что-то типо такого: http://lifehacker.ru/2012/03/18/jetclean-utilita-dlya-ochistki-i-optimizacii-windows/ (тематика софта у нас такая же) Так же хорошо если вы знаете где такой текст можно разместить - интернет издания, блоги ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • СЕО копирайт

    $50

    СЕО копирайт (ключевики даю), темактика - недвижимость в Италии. 500 симв каждую неделю, работа долговременная. Обязательное условие - быть на связи в скайпе голосом. Плачу 3$ за 1000 зн. Работа есть, если качество понравится, будут еще заказы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой текст по правам потребителей

    В легко читаемой форме написать и оформить в ворде инструкцию-короткий обзор основных прав потребителей. Размер текста один лист (до 2000 знаков без пробелов). Интересует российское законодательство. Упор сделать на возврат товара, возврат некачественного товара, пути решения ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи на аквариумную тематику

    $30

    В течение 5-7 дней необходимо написать 7 уникальных статей, оптимизированных по след. ключевым запросам (в скобках то, о чем должна идти речь в статье): 1. жесткость воды в аквариуме 2. кислотность воды в аквариуме 3. цихлиды в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад