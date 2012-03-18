Статьи для размещения через Миралинкс

Нужен рекламный обзор для софта. Софт настраивает и оптимизирует Windows. Нужно что-то типо такого: http://lifehacker.ru/2012/03/18/jetclean-utilita-dlya-ochistki-i-optimizacii-windows/ (тематика софта у нас такая же) Так же хорошо если вы знаете где такой текст можно разместить - интернет издания, блоги ...