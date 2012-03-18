Написать рекламный обзор софта оптимизирующего Win

СЕО копирайт (ключевики даю), темактика - недвижимость в Италии. 500 симв каждую неделю, работа долговременная. Обязательное условие - быть на связи в скайпе голосом. Плачу 3$ за 1000 зн. Работа есть, если качество понравится, будут еще заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный обзор для софта. Софт настраивает и оптимизирует Windows. Нужно что-то типо такого: http://lifehacker.ru/2012/03/18/jetclean-utilita-dlya-ochistki-i-optimizacii-windows/ (тематика софта у нас такая же)
Так же хорошо если вы знаете где такой текст можно разместить - интернет издания, блоги и т.д.
Ссылка на сам софт - по запросу в личку.
Интересуют только кандидаты с опытом.
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