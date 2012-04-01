Написания статей для сайта lanzauto.ru

КопирайтингЗавершен14 заявок293 просмотра
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Написание стаей по 1500 знаков для 40 страниц сайт www.lanzauto.ru Тематика запчасти для иномарок. Уникальность обязательна!

36 для марок авто, 4 для различных страниц сайта

12 лет назад
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$45
3 дня
Вовремя выполненная работа, тексты уникальны на 100%, исполнитель профи. Спасибо
Спасибо за сотрудничество!
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
12 лет назад
$50
5 дней
Юлия, качественно пишет тексты, уникальность 100%. Если ищете грамотного специалиста, этот фрилансер Вам точно подойдет.
Отличный заказчик. Всем рекомендую сотрудничество с Вячеславом.
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
Если Вы просто подумали о качественном тексте с уникальностью в 100%, мой совет обратиться к Ксении. Все будет выполнено в срок и по адекватной цене.
Спасибо за проект. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
4 дня
Действительно качественные тексты, с уникальностью 100%. Отличный исполнитель Ваших задач.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, оплата вовремя. Спасибо!