Приватно для Гронь Ульяны (sestrsa75)

КопирайтингЗавершен2 заявки169 просмотров
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12 лет назад
europosuda
Андрей 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
12 лет назад
$150
30 дней
Уля, отличный специалист! Интересный и уникальный стиль написания статей. Очень ответственно относится к работе, прекрасный человек в общении! Всем советую!
Огромное спасибо Андрею за возможность сотрудничетсва. Очень четкая постановка задач, развернутые консультации. Работать с Андреем очень комфортно. Андрей - очень добрый и отзывчивый человек, который с пониманием относится к личным проблемам исполнителя.
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