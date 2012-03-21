Инструкция по настройке VPN на Linux, Android

КопирайтингЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Требуется написать инструкцию по настройке PPTP VPN и OpenVPN на Linux (как для обычного интерфейса, так и для графического, типа Mandriva) и на Anrdoid.

Обязательное наличие картинок и поэтапного описания в виде:

Нажимаем на такой-то пункт

(Картинка)

Выбираем это

(Картинка)

Картинки нужны уникальные, созданные вами. Рерайт других текстов не подойдет, нужно именно, чтобы вы сами смогли все настроить и сделать скриншоты.

Доступ к VPN будет предоставлен!

Не пишите в личные сообщения. Сразу указывайте цену.

Исполнители под Linux и Android могут быть разными людьми. Главное - это качество материала.

AndroidLinux
12 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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