Инструкция по настройке VPN на Linux, Android

Требуется написать инструкцию по настройке PPTP VPN и OpenVPN на Linux (как для обычного интерфейса, так и для графического, типа Mandriva) и на Anrdoid.

Обязательное наличие картинок и поэтапного описания в виде:

Нажимаем на такой-то пункт

(Картинка)

Выбираем это

(Картинка)

Картинки нужны уникальные, созданные вами. Рерайт других текстов не подойдет, нужно именно, чтобы вы сами смогли все настроить и сделать скриншоты.

Доступ к VPN будет предоставлен!

Не пишите в личные сообщения. Сразу указывайте цену.

Исполнители под Linux и Android могут быть разными людьми. Главное - это качество материала.