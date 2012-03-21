Тексты с описанием популярных товаров

Нужно поправить текст на главной dom-iz-kedra.ru А также написать в раздел О компании текст. Правки и рыба по о компании будет выдана исполнителю. Укажите цену за 2 статьи. Объем каждой небольшой - в районе 1400 знаков б.у.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа представляет собой наполнение каталога обзоров бытовой техники, домашней электроники и других популярных товаров. Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.topproduct.ru - через форму добавлять обзоры - обязательно прочитать правила добавления обзоров - после модерации на ваш вебмани кошелек поступит платеж за каждый обзор.
Вопросы на [email protected].
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