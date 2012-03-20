Описание сумок

Для реализации проекта нужно тех задание. Есть аналог сайта по нему нужно сделать другой сайт. нужно изучить функционал сайта и на основе его сделать тз.
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Необходимо сделать описания к сумкам, точнее написать хороший продажный текст. Каждое описание не более 350слов. Описаний достаточно много. Пишите ваши предложения по оплате
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