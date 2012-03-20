Цикл статей по Open Office

Нужен цикл статей по Опен Офис, в котором на примерах показать различия между Open Office и Microsoft Office, т.к. на производстве сейчас многие переходят на бесплатный Опен и при этом многие документы, приложения, написаннные ранее в Ворде, Экселе не работают или не правильно работают.

В идеале нужен не копирайтер, а специалист, хорошо знающий оба пакета программ и их различия.

Ориентировочная стоимость 10 долларов за статью.

Оплата по факту написания через Вебмани.

Количество статей, их тематика - на выбор фрилансера.

Желательно осветить наиболее "популярные" нюансы.

Пример статьи:

http://on-line-teaching.com/excel/lsn040.html

Объем в пределах 2-4 тыс знаков, но главное, чтобы была хорошо раскрыта рассматриваемая тема.

Сроки абсолютно не критичны.

Нормально будет 1-2 статьи в неделю.