Нужен человек хоршо знающий php, js для долгосрочного сотрудничества. Будущие задачи - написание скриптов, пльзующихся спросом у пользователей. Каждый скрипт должен будет сопровождаться "пояснительной запиской" - статьей или циклом статей, в котором будет пошагово рассказано в обучающих ...
С 2003 года занимаюсь сайтостроением.
За это время реализовано 4 проекта:
http://urikor.net - Все о слепой машинописи и клавиатурных тренажерах.
Здесь реализован первый в Рунете онлайн чемпионат по слепой машинописи.
Позже еще были добавлены:
- онлайн клавиатурный тренажер для начинающих любителей слепой печати;
- онлайн игра TypinbBubble, развивающая в игровой форме навыки слепой машинописи;
- онлайн игра-конкурс для эрудитов "Всезнайка";
- та же "Всезнайка", но с призовым фондом - реальный заработок для эрудитов;
В голове еще крутятся интересные мысли на тему разаработки клавиатурной игры-тренажера для маленьких детей; музыкального клавиатурного тренажера и проч.
http://on-line-teaching.com - Онлайн обучение основам Excel, Word, VBA, HTML.
Здесь я рассказываю о том как "с нуля" самому сделать свой сайт и что потом с ним делать.
Так сказать - руководство для чайников-вебмастеров-оптимизаторв.
Здесь же представлен бесплатный софт, который разрабатывался на Веблансере.
http://grafika-online.com - основы работы в графическом редакторе Corel
http://soft-seo.com - Англоязычный вариант бесплатного софта для вебмастера.
Здесь представлены пока три программы:
- Анализатор логов сервера Apache;
- Анализатор html-страниц на наличие битых ссылок;
- Бесплатный счетчик посещений с учетом постраничных поисковых запросов.
Многие программные части вышеприведенных сайтов разрабатывались на Веблансере.
Вроде бы никто из разработчиков не остался в обиде :)
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен цикл статей по Опен Офис, в котором на примерах показать различия между Open Office и Microsoft Office, т.к. на производстве сейчас многие переходят на бесплатный Опен и при этом многие документы, приложения, написаннные ранее ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен скрипт для внутренней перелинковки хтмл-страниц сайта. Принцип работы следующий: Скрипт сканирует страницы сайта и строит таблицу URL html-страницы - кейворды Кейворды берутся из Мета-тегов, они специально затачиваются таким образом, чтобы их было 3-4 на страницу и состояли они ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен цикл статей по тематикам: Word, Excel, VBA, PHP, JS (в частности интересует цикл статей по сводным таблицам Excel) Требования: Цикл ориентировочно должен состоять из 10 статей; В статьях должна быть полностью раскрыта тема на практическом примере; Уровень ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт футбольной статистики. Кратко: - админ вводит результаты состоявшихся матчей, по которым скрипт строит турнирную таблицу; - должна быть реализована возможность различных фильтров: - отбор и показ турнирной таблицы по домашним матчам; - то же ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен цикл статей (порядка 10 штук) по работе со сводными таблицами Эксель. Основная задача - рассказать базовые основы по созданию сводных таблиц. Осветить основные принципы и приемы работы. Материал должен быть рассчитан на пользователей, которые уже ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть база данных в формате CSV состоящая из 5700 записей. Записи содержат 2 поля: УРЛ страницы; Титл страницы Нужно сделать программку для удобного и (самое главное) быстрого поиска по этой базе. Требования следующие: 1. Окно программы должно быть ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интересует возможность изготовления для образовательного сайта http://prosto-o-slognom.ru простого интерактивного вертикального или горизонтального баннера. Суть баннера: Показывается вопрос и 5 вариантов ответов. Клиент щелкает на одном из вариантов - баннер выдает правильный ответ или нет + показывается ссылка ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен аналог игры "Выборы президента" http://takegame.com/strategic/htm/president.htm или что-то в этом духе, как говорится, скромненько и со вкусом. Геймплей может отличаться от оригинала. Может у кого есть уже готовые наработки :) Особых наворотов не надо. Главная задача продукта - дополнительный вид ...Разработка игр12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть две онлайн игры, сделанные на флэше http://urikor.net/cup/game.html http://urikor.net/cup/racing/game.html Обе игры развивают навыки быстрой печати на клавиатуре. Первая игра - летят шарики со словами. Юзер набирает эти слова. Если слово набрано верно - шарик лопается. Постепенно кол-во шариков и их ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен скрипт каталога сайтов. Аналог http://mystworld.ru/ Функции, в общем-то стандартные. Добавление клиентом в соответствующий раздел каталога своего сайта (кнопка, ссылка, краткое описание). Скрипт проверяет наличие обратной ссылки и после этого добавляетсайт в каталог. Админ должен иметь возможность ручной модерации всех ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для нового сайта http://kosmoastrologia.ru/ нужны разнообразные онлайн скрипты гороскопов, гаданий, сонников и проч. У кого есть готовые подобные разработки или черновики - пишите. Оч желательно посмотреть пример работы, ну, и цена :)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен скрипт для генерации карты сайта. Что-то по аналогии: http://www.sitemapwriter.com/index.php?lang=ru http://www.kass.ws/2007/01/31/skriptyi-i-programmyi-dlya-sozdaniya-kartyi-sayta/ Оплата через вебмани по факту выполнения работы. Надо два варианта проги: русскоязычный и англоязычный. Особых наворотов не надо - главное просто и быстро генерить карту сайта при помощи паука. От вас ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Воспользуюсь услугами модераторов DMOZ Надо добавить образовательный ресурс http://on-line-teaching.com в DMOZ Ресурсу около 5 лет. Довольно давно присутствует в ЯКаталоге. Неоднократно подавал заявку для принятия в ДМОЗ, но, увы, воз по-прежнему на месте. Может кто реально помочь добавить сайт ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна обзорная статья для сайта http://on-line-teaching.com - в которой будут рассмотрены популярные на данный момент системы управления сайтом. В перспективе (если материал будет качественным) - подборка статей по конкретным CMS: - установка; - администрирование; - работа. Оплата через вебмани. Сроки - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужен скрипт классных журналов для школы. Скорее всего – php + MySQL Идея следующая. Преподаватель ведет электронный классный журнал, который, при желании админа, может быть доступен для просмотра определенным посетителям (залогиненным ученикам, родителям) или же всем пользователям. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен комплекс уроков по основам php-программирования для начинающих. По аналогии - http://on-line-teaching.com/js/index.html (уроки по JS) Материал должен быть изложен грамотно, (по возможности) простым языком, с примерами. Материал должен быть обязательно оригинальным. Скорость написания - 4..6 уроков в месяц. Оплата через ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР. http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm Надо сделать практически "один к одному". Единственное отличие - это управление кротом. Если в классике движение крота задавалось клавишами курсора, то мне надо сделать немного иначе. Примерно так: Юзер печатает определенный ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Разработан основной вариант дизайна фирмы-изготовителя женской одежды. Главная - http://valeriaodezda.ru/ Каталог - http://valeriaodezda.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=3 Надо: 1. Адаптировать логотип фирмы со старого сайта http://www.valeria-ural.ru/ под новый дизайн. Логотип состоит из надписей "Валерия" и "производство и продажа одежды". При этом слово Валерия должно ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен квалифицированный порядочный веб-программист на постоянной основе. Хорошее знание php, mysql, html, CSS, java script и опыт работы!!!! Работа относительно нечастая, но постоянная. Оплата через вебмани по факту выполненного ТЗ. Объем, сроки, цена оговаривается заранее. В подавляющем большинстве случаев - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад