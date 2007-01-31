С 2003 года занимаюсь сайтостроением.

За это время реализовано 4 проекта:

http://urikor.net - Все о слепой машинописи и клавиатурных тренажерах.

Здесь реализован первый в Рунете онлайн чемпионат по слепой машинописи.

Позже еще были добавлены:

- онлайн клавиатурный тренажер для начинающих любителей слепой печати;

- онлайн игра TypinbBubble, развивающая в игровой форме навыки слепой машинописи;

- онлайн игра-конкурс для эрудитов "Всезнайка";

- та же "Всезнайка", но с призовым фондом - реальный заработок для эрудитов;

В голове еще крутятся интересные мысли на тему разаработки клавиатурной игры-тренажера для маленьких детей; музыкального клавиатурного тренажера и проч.

http://on-line-teaching.com - Онлайн обучение основам Excel, Word, VBA, HTML.

Здесь я рассказываю о том как "с нуля" самому сделать свой сайт и что потом с ним делать.

Так сказать - руководство для чайников-вебмастеров-оптимизаторв.

Здесь же представлен бесплатный софт, который разрабатывался на Веблансере.

http://grafika-online.com - основы работы в графическом редакторе Corel

http://soft-seo.com - Англоязычный вариант бесплатного софта для вебмастера.

Здесь представлены пока три программы:

- Анализатор логов сервера Apache;

- Анализатор html-страниц на наличие битых ссылок;

- Бесплатный счетчик посещений с учетом постраничных поисковых запросов.

Многие программные части вышеприведенных сайтов разрабатывались на Веблансере.

Вроде бы никто из разработчиков не остался в обиде :)