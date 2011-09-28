Скрипт внутренней перелинковки html-страниц

Нужен скрипт для внутренней перелинковки хтмл-страниц сайта.

Принцип работы следующий:

Скрипт сканирует страницы сайта и строит таблицу

URL html-страницы - кейворды

Кейворды берутся из Мета-тегов, они специально затачиваются таким образом, чтобы их было 3-4 на страницу и состояли они из одного (максимум 2) слов.

После того, как таблица построена, скрипт должен указать те записи в которых встречаются одни и те же кейворды на разных УРЛах - для исправления.

После того, как дубликаты кейвордов будут устранены, скрипт должен просмотреть текст хтмл-страниц между тегами BODY и проставить ссылки, если в тексте встречаются кейворды.

При этом очень желательно, чтобы скрипт различал словоформы, а также умел работать с кейвордами, состоящими более чем из одного слова.

Скрипт не должен проставлять ссылку, которая ведет "саму на себя". Т.е., кейворды, прописанные на данной странице не должны участвовать в перелинковке на этой странице.

Скрипт не должен ставить несколько ссылок на один и тот же УРЛ на одной странице.

Мне без разницы как будет работать скрипт, как сетевой, или на локальном компе. Предпочтительнее второй вариант.

Скрипт, ес-но не должен учитывать текст, который прописан в "альтах", "тайтлах" и проч.

По времени - абсолютно не парит. Можно неделю, две, три - мне не к спеху.

Главное, чтобы скрипт хорошо различал словоформы, и правильно работал с многословными кейвордами.

Ориентировочная цена - 75 вмз.