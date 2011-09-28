Парсер по определенной теме. Установка на сайт. Настройка индивидуальных поисковых запросов для парсера и отправка результатов поиска по е-мэйл. Мультипрофильные поисковые запросы. Обработка информации и отправка ее в определенное время по ...
Изменить вывод коротких новостей DLE
Нужен хак для ДЛЕ который позволил бы менять вид коротких новостей в категории.
Хотелось бы чтобы рядом с новостю была картинка, первое нное число новостей на странице шло стандартным не уменьшенным видом с стандартной превьюшкой и описанием, а вот следующие н-новостей имели бы вид превьюхи и только заголовка либо уменьшенный вид. При перелистывании страниц должны в таком же виде показываться следующие новости.
Стандартные моды и хаки не предлогать они не становятся нормально, двиг переписывался.
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