Изменить вывод коротких новостей DLE

Нужен хак для ДЛЕ который позволил бы менять вид коротких новостей в категории.

Хотелось бы чтобы рядом с новостю была картинка, первое нное число новостей на странице шло стандартным не уменьшенным видом с стандартной превьюшкой и описанием, а вот следующие н-новостей имели бы вид превьюхи и только заголовка либо уменьшенный вид. При перелистывании страниц должны в таком же виде показываться следующие новости.

Стандартные моды и хаки не предлогать они не становятся нормально, двиг переписывался.