Новости на отдельных страницах в Shop Script Prem

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка79 просмотров

Необходимо доработать движок Shop Script Premium.

Там все тексты новостей выводятся на 1 новостной странице.

Нужно доработать так, чтобы для каждой новой новости была одна отдельная страница. Title этой страницы должен совпадать с названием новости.

14 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров