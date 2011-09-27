Нужно оптимизировать работу меню на ява крипте под все известные браузеры.Сейчас проблемма с Хромом. http://cheryopt.ru/
Исправить флеш часы
Здравствуйте,
Надо поправить флеш часы.
А именно:
- убрать возможность выбора города, оставить только Киев.
- убрать переход на зимнее время.
Результат работы в fla и swf.
Оплата 5WMZ.
Заявки фрилансеров
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