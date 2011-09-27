Исправить флеш часы

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Здравствуйте,

Надо поправить флеш часы.

А именно:

- убрать возможность выбора города, оставить только Киев.

- убрать переход на зимнее время.

Результат работы в fla и swf.

Оплата 5WMZ.

14 лет назад
a10
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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