Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Реализовать плагины на сайте Wordpress
на сайте www.upscalereport.com
необходимо реализовать систему подачи портфолио на главной.
там сейчас статичная картинка, нужно найти красвый плагин типа слайдшоу
вставить в отведенное место заполнить картинками ( 25 штук )
на странице Pricing ( http://upscalereport.com/pricing/)
сделать меню с ценами динамичной как на теме Rockettheme:
http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=quantive
при нажатии на выбранную услугу должна выпадать текстовая страница
на страницe
http://upscalereport.com/portfolio
доработать систему подачи материала:
при нажатии на картинку в нижнем слайдере сделать увеличенный попап,
добавить контент ( 50 штук )
добавить текстовую инфо на Services , About
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,
надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Заявки фрилансеров
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