Реализовать плагины на сайте Wordpress

на сайте www.upscalereport.com

необходимо реализовать систему подачи портфолио на главной.

там сейчас статичная картинка, нужно найти красвый плагин типа слайдшоу

вставить в отведенное место заполнить картинками ( 25 штук )

на странице Pricing ( http://upscalereport.com/pricing/)

сделать меню с ценами динамичной как на теме Rockettheme:

http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=quantive

при нажатии на выбранную услугу должна выпадать текстовая страница

на страницe

http://upscalereport.com/portfolio

доработать систему подачи материала:

при нажатии на картинку в нижнем слайдере сделать увеличенный попап,

добавить контент ( 50 штук )

добавить текстовую инфо на Services , About

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,