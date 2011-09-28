Написать обновляющийся парсер для сайта, информация на сайте должна сохраняться в базе. истонички для парсера тут: Источники парсеров http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1051 ; http://fcpnano.ru/catalog.aspx?CatalogId=903; http://www.kadryedu.ru/concurs.php; http://fcpfarma.ru/catalog.aspx?CatalogId=731; http://www.portalnano.ru.ext.russuanda.ru/read/contest (4 ...
Прикрутить флешку.
Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать отдельные страницы, ни как не привязанные к текущему сайту, на которых будет функционал: вопросы-ответы. Как это должно работать: Человек заходит на сайт, видит разделы с вопросами-ответами Выбирает раздел или просто ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Привет всем! Нужно перенести сайт (интернет-магазин) на другой хостинг. Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало при дальнейшей работе. Если при переносе возникнут проблемы, вам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Ищу грамотного программиста доработать немного bitrix:iblock.vote Мне нужно чтобы при выставлении рейтинга было ограничение 1 IP в день. Оптимально считаю добавить инфоблок куда будет писаться дата-фото-ip и сверяться при работе iblock.vote ...Закрыт14 лет назад
Вобщем нужно разработать полный аналог http://stalkerz.biz/primer.html также добавить нужно будет таймером на заклятия. Тоесть нужно на каждую вещь ставить таймер когда наложено заклятие и на сколько дней и чтоб оно отображало дату когда заклятие ...Закрыт14 лет назад
Сайт брачного агентства. Сайт - мультиязычный (3 языка). На сайте установлена Джумла 1.7. и платный компонент LoveFactory 2.4.0 (сайт разработчиков thefactory.ro). Необходимы две доработки данного компонента: 1) Возможность отправлять открытки (одним пользователем ...Закрыт14 лет назад
- $300
Нужна разработка сайта для компании, продающей заезды на картодроме. Техзадание прилагается. Платформа - Drupal/Joomla. Самописные движки не рассматриваем. Дизайн будет предоставлен, верстка тоже. Интересует только программирование ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужна срочно доработка VamShop, жду предложений.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется изменить fla-проект сайта, а именно отредактировать область контента, либо добавить всплывающее контент-окно с прокруткой. Контент html формата должен браться из txt файла. Шаблон от templatemonstre.com. Детали - по электронке.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые коллеги Есть такой программный комплекс «Мастер-тур» — специализированный продукт для туристических агентств, который позволяет вести учет туров, заездов, наличия мест и многое другое. Возможно ли из его базы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад