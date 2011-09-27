Нужна доработка VamShop (срочно)

Доброго времени суток. Надо сделать сайт (интернет магазин), дизайн уже есть, надо натянуть на движок и сделать 2 парсера с сайтов http://glauto.com.ua/ и http://www.fps-catalog.com.ua/ парсеры должны быть написаны так чтоб ими можно было удобно ...