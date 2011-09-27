Нужно сделать приложение для фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Типа такого - https://www.facebook.com/wildfireinteractive

От вас - цена и сроки.

14 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров