Доработка модулей Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Необходимо описать логику в результате выполнения которой будет выбираться менеджер для консультации в онлайн чате. Подробнее в личке.

Joomla
14 лет назад
dimeetrius
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад