Сверстать и интегрировать шаблон в магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Требуется сверстать и интегрировать имеющийся дизайн в psd формате в действующий магазин на modx, доработать некоторые модули и исправить баги. Для исполнителя разбирающегося в modx.

Приватный проект для Фильчакова Дениса

MODX
14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад