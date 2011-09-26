Верстка, javascript, работа с Wordpress

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Закрыт2 заявки131 просмотр

WordPress 3, шаблон http://www.pagelines.com/demos/platformpro/

Требуется сверстать (натянуть на шаблон):

Главная страница

Шаблон блога

Шаблон поста в блоге

Шаблон e-mail

Сверстать несколько баннеров и виджетов с динамическим текстом, кнопками итд

Виджеты с ajax эффектом вроде http://www.wpbot.ru/

Виджеты соц. сетей в стиле сайта

Более подробное ТЗ в аттаче.

Можно выполнить часть задачи, например только xhtml/css и javascript.

AJAXCSSJavaScriptWordPress
14 лет назад
kbobrovskikh
Бобровских 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров