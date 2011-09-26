Нужен автопостер в чат

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Завершен3 заявки176 просмотров

Нужен бот для чата wap портала

Просто каждые 7 секунд выдаёт случайно слов из списка.

14 лет назад
sergeywebdevelop
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

binko
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
$25
2 дня
Сделал всё быстро и качественно. Программа прекрасно работает.

Заявки фрилансеров

binko
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов
14 лет назад

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